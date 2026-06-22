MORENA CIERRA EL PASO A “ATAJOS” INTERNOS, REGLAS CAMBIARÁN PARA COORDINADORES INTERNOS

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, informó que el proceso interno para designar coordinaciones estatales rumbo a las elecciones intermedias se desarrollará bajo reglas distintas a las aplicadas en 2024, cuando se eligió a quien encabezaría la coordinación nacional previa a la contienda presidencial.

Explicó que recientemente fue emitida la convocatoria para las coordinaciones estatales y adelantó que en las próximas semanas se publicarán las correspondientes a las coordinaciones distritales y municipales, cada una con procedimientos específicos y separados.

Hernández Mora señaló que existe la percepción de que se repetirán las mismas condiciones del proceso interno de 2024; sin embargo, aclaró que aquella fue una elección extraordinaria debido a que estaba relacionada con la definición de la candidatura presidencial de Morena. Indicó que el partido se encuentra en una etapa de organización interna con miras a los próximos comicios intermedios, por lo que cada nivel de coordinación contará con su propia convocatoria y mecanismos de participación.