NO HUBO LA UNIDAD QUE PREGONABA MORENA

– GERARDO SÁNCHEZ Y CARLOS UCAN SE REGISTRAN PARA ASPIRAR A LA COORDINACIÓN ESTATAL

Gerardo Sánchez Sansores y Carlos Ucan Yam se registraron como aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, cargos promovidos por la coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Sánchez Sansores participa como aspirante respaldado por el Partido del Trabajo, mientras que Ucan Yam realizó su registro por Morena dentro del proceso interno que busca definir a quienes encabezarán los trabajos de organización política en las entidades.