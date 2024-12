LAYDA SANSORES SE MOFA DEL OBISPO DE CAMPECHE QUIEN DECLARÓ QUE LA GENTE NO DENUNCIA POR DESCONFIANZA EN LAS AUTORIDADES

En su programa Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ironizó sobre las declaraciones del obispo, quien aseguró en una entrevista que las personas no denuncian porque desconfían de las autoridades.

“Esto que le ponían en la boca del obispo, que yo creo que hablaba en general, porque aquí nosotros, ¿cómo estamos insistiendo en que la gente denuncie? No, que la gente no denuncia, porque ya, ¿para qué denuncia si no le van a encontrar sus cosas? Es un deber cívico”, señaló irónicamente Sansores.

La gobernadora presumió los “grandes logros” de su administración, como recuperar celulares y bocinas robadas, asegurando que las autoridades están “muy pendientes”.

VER VIDEO