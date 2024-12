EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 04 DICIEMBRE 2024

LOS “DIPUTASNOS” DE MORENA.

Qué problema tan grande para el partido Morena es tener diputados tan, pero tan pendejos, que no saben ni qué votan. Aprueban reformas sin siquiera leerlas, no entienden nada de los presupuestos de egresos o ingresos que aprueban y hasta modifican leyes que desconocen. No rebuznan porque no dan el tono.

Cuatro miembros de esa manada de burros criticaron que la alcaldesa capitalina, Biby Rabelo de la Torre, no asistió a su comparecencia, pero ¡no está obligada! Al pastor borrachín Antonio Jiménez, al usurpador pozista Omar Talango, al admirador de El Chapo, Carlos Ucán, y al enemigo de la Iglesia, Pérez Falconi, se les olvidó que la goberladrona Layda Sansores tampoco asiste a las suyas.

Vaya, los tiene tan pisados la soberbia mandataria, que ni siquiera va por cortesía a entregarles su informe anual de labores, y ellos lejos de criticar, le aplauden. ¿Por qué no predican con el ejemplo y obligan a la fodonga anciana a hacerlo? Sería lo justo. Pero eso, al parecer, no lo pensaron… ¿o es que les dio línea el estúpido Seso Loco que por tanta coca que se metió ya no razona?

SUBEN PREDIAL AL CARMEN.

Por cierto, no escuchamos a ninguno de los diputasnos de Morena pronunciar un solo señalamiento contra la irresponsable decisión del alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, de aumentar 4.6% el cobro del Predial. Las empresas petroleras están al borde de la bancarrota porque no les paga Pemex, pero eso le vale madre a los burros legisladores y al munícipe, que azotaron otro madrazo a los habitantes de la “pinche islita”.

Con cinismo sansoresco, Pablo Gutiérrez justificó que no se trata de un aumento, sino de un ajuste a la plusvalía, porque, según él, ha subido el valor catastral de las propiedades pero no se había ajustado en 10 años. Y mientras disfrazaba su incremento al Predial, los diputasnos de Morena permanecían inertes, como zombies, mudos e incapaces de reaccionar.

A ninguno se le cruzó por la mente que hasta la goberladrona Layda Sansores tuvo que echar marcha atrás a su impuesto “cedular” — porque su Gobierno ha fracasado en reactivar la economía, que lleva tres años decreciendo y ha sido incapaz de generar empleos formales—. Pero ¡Ojo! Que si el aumento lo hubiera propuesto Biby Rabelo, hubieran protestado como verduleras. Así de pendejos son.