“LA 4T ACABÓ CON LA CORRUPCIÓN PERO NO HEMOS VISTO A NADIE QUE PAGUE EN PRISIÓN”, DICE REPORTERO EN MAÑANERA Y SHEINBAUM AFIRMÓ QUE NO HAY IMPUNIDAD

En una conferencia matutina desde Palacio Nacional, un reportero le dijo a la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, que “hace un rato mencionaba usted del Fonden, el caso del exgobernador (Andrés) Granier fue acusado de peculado y desvío de recursos y fue a prisión, pero en esta cuarta transformación que ha acabado con la corrupción no hemos visto a nadie que pague en prisión”.

La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que decirle a Raquel Buenrostro qué contestar, como el que sí hay como 27 exfuncionarios en cárcel por el caso Segalmex, aunque lo relativo al entonces director, Ignacio Ovalle, lo está revisando la Fiscalía, y luego, enojada, hizo uso de la palabra para asegurar que “no hay impunidad”.