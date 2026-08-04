INFORME ELECTORERO

No hay ninguna sola acción de Gobierno como para que el pueblo se sienta agradecido, y al contrario, hay muchas causas por las que se le debería caer la cara de vergüenza a la mandataria…

–“He leído cómo algunas instituciones, como nuestra desprestigiada Universidad, publicaron cartas de felicitación a la Tía por su “quinto informe” como si de verdad hubiera alguna razón para reconocer el trabajo realizado. No hay ninguna sola acción de Gobierno como para que el pueblo se sienta agradecido, y al contrario, hay muchas causas por las que se le debería caer la cara de vergüenza a la mandataria” se quejó el bolero don Memín.

–“Creo que el anuncio más rimbombante de ese evento partidista, fue la eliminación del cobro por los transbordos en el sistema de transporte Ko’ox, y eso es algo que yo no entiendo, si se supone que Movibús es una empresa privada, ¿por qué la gobernadora puede tomar la decisión de suspender un cobro determinado? ¿Acaso les va devolver a los transportistas, vía subsidios, lo que dejan de percibir por ese anuncio populista y electorero? cuestionó doña Chela.

–“Una vez más se confirma, respondió don Julián, que la gobernadora no escucha al pueblo, porque la verdad es que nadie, absolutamente nadie le estaba pidiendo que se deje de cobrar el transbordo. ¡Lo que la gente no quiere son esos molestosos transbordos porque atrasan el trayecto de la gente! Lo que se pide es que se den servicios directos a todas las colonias, barrios y unidades habitacionales, pero una vez más optaron por una decisión política en lugar de hacer las correcciones que el pueblo pide”.

–“En efecto, coincidió el poeta Casimiro. La señora todo lo hace con miras al proceso electoral, por eso le atribuyó la “gestión” de eliminar ese cobro a Esteban Dido champotonero que quiere ser alcalde de la capital. Si el anuncio fuera que ya desaparecerán los transbordos, sin duda alguna que el pueblo lo hubiera festejado, pero no. Quieren atribuirle el milagrito al santo patrono de la comunidad LGBT+” aseveró.

–“Yo no entiendo qué razón hubo para que al término del evento, la Tía gobernanta haya subido al escenario a los dos dirigentes de su partido que la acompañaron. Si se supone que es un acto oficial no partidista, entonces, ¿por qué siguen politizando todo?” cuestionó indignada doña Chela.

–“#La razón es muy simple y se llama desesperación, respondió el rechoncho bolero del Parque Principal. Las cuentas no les cuadran, sigue aumentando el repudio popular, el respaldo ciudadano a la gobernanta va en picada, y más de tres encuestadores serias ya anticipan una derrota para el partido oficial en los comicios del próximo año, por eso su afán por posicionar a su partido y a sus candidatos, pero por más que lo intenten, creo que el pueblo ya sabe qué es lo que NO quiere”.

–“Te concedo toda la razón, respondió el viejo Julián, y qué bueno que así sea, porque nuestro Estado no soportaría seis años más de pésimo gobierno y de gran saqueo. Y quede quien quede por parte de los guindas, va querer continuar con el legado de la Tía, que se resume en ineficiencia, incompetencia, saqueo y corrupción” remató.