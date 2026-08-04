CRITICA SHEINBAUM AL PERIODISTA SARMIENTO POR LLAMAR “NARCOPARTIDO” A MORENA Y TENER COMO PRUEBA QUE AMLO SALUDÓ A LA MAMÁ DE “EL CHAPO”

-“Así actúa un poder que dice no querer censurar…”: López San Martín

Durante su conferencia matutina de hoy martes 4 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó al periodista y columnista Sergio Sarmiento por llamar “narcopartido” a Morena, pues “tomó como base que López Obrador fue y saludó un día a la mamá de El Chapo. Esa es su prueba, y aquí AMLO explicó cómo fue. En fin, ninguna prueba”.

Luego puso en pantalla un artículo donde Sarmiento critica los programas sociales de la 4T y escribió que la solidaridad es mejor que la caridad y que dichos proyectos (dádivas) los mantiene porque son electoralmente rentables.

Al respecto, el periodista Manuel López San Martín señaló: “Lo señala desde la mañanera por llamar ‘narcopartido’ a Morena, por escribir lo que piensa, expresar sus ideas y defender la libertad de expresión”.