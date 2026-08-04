MIENTRAS UNOS INVIERTEN EN PROPAGANDA, CIUDADANOS RELLENARON HUECOS DE CALLES PARA ENTRAR A SUS CASAS: JORGE LÓPEZ GAMBOA

Ciudad del Carmen.- A través de sus redes sociales, el exdiputado local y exdirector de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Jorge Luis López Gamboa, criticó al exalcalde Pablo Gutiérrez Lazarus por las calles llenas de hoyancos que dejó, ante lo cual ciudadanos compran y colocan grava y piedras para ingresar a sus casas.

En un video muestra algunas arterias con huecos, algunos de los cuales están rellenados con grava para evitar daños en automotores y permitir el ingreso a viviendas.

Y agregó el siguiente texto: “Amor por Carmen… pero el verdadero amor lo ponen los ciudadanos. Aquí la gente tuvo que comprar y colocar grava y piedras para entrar a sus casas. Mientras unos invierten en propaganda, otros invierten de su bolsillo para resolver lo que debería hacer el Gobierno. Mucha apariencia… pocos resultados”.