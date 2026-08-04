DENUNCIAN QUE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL IMEC ES ACUSADO DE VIOLENTAR A MUJERES Y A SU HIJO, Y QUE VANIA LO PROTEGE

-NI SILENCIO NI DESCANSO HASTA QUE ENFRENTE TODO EL PESO DE LA LEY: PADRES FANTASMA CAMPECHE

Circula en redes.- En una publicación realizada en sus redes sociales, la página Padres Fantasma Campeche mostró que en el acceso -pasamanos de la rampa para personas con discapacidad- del Centro de Justicia para las Mujeres hay un cartel con la foto del secretario técnico del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC), Álvaro de la Gala Cazán, a quien acusan de ser violentador de mujeres y de su propio hijo, y de recibir protección de su directora Vania Kelleher.

Señaló que así amaneció y seguirá amaneciendo el referido Centro, mientras la impunidad pretenda imponerse sobre la justicia, y recalcó: “No habrá silencio, ni olvido, ni descanso hasta que este individuo enfrente todo el peso de la ley conforme al debido proceso. Les recordamos que exigir justicia no es un delito, lo verdaderamente inaceptable es permitir que la impunidad siga protegiendo a quienes deben responder por sus actos”.