DIERON AYER EL ÚLTIMO ADIÓS A LA FAMILIA QUE FALLECIÓ EN EL ACCIDENTE OCURRIDO EN LA AVENIDA COSTERA DE LA CIUDAD CAPITAL; EXIGEN JUSTICIA

Hecelchakán.- Con la exigencia de que las autoridades actúen conforme a la ley y se haga justicia, decenas de familiares, amigos y ciudadanos despidieron ayer a la familia que perdió la vida en el accidente del pasado sábado en la avenida Costera de la ciudad capital.

Entre los asistentes estuvieron los abuelos de la menor: Wilma Elena Baas Madero, Mario Hernández y Gildardo Hernández.

A las 4:30 de la tarde hubo misa de cuerpo presente en la parroquia de San Francisco de Asís, oficiada por el presbítero Aurelio Jiménez Guevara, quien hizo un llamado a la reconciliación espiritual y a fortalecer la fe en los momentos más difíciles.

Luego el cortejo fúnebre se dirigió al Cementerio Municipal para darle el último adiós a Elvis Hernández Chi, su esposa Maylen González Baas y su pequeña hija Mayel Hernández González.

El sacerdote recordó que la vida es un don de Dios y expresó palabras de consuelo para los familiares, señalando que solo el Creador conoce el momento en que cada persona es llamada a su lado.

Fuente: La Voz del Xtakay.