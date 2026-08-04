martes, agosto 4, 2026
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AHORA BALAZOS EN HOPELCHÉN; HAY UN DETENIDO

La tranquilidad de los vecinos de la colonia San Isidro, concretamente de la calle 15, entre 8 y 12 de Hopelchén, se vio abruptamente interrumpida por disparos de arma de fuego.

Los alarmados residentes reportaron los hechos, tras lo cual elementos de la Policía Estatal ubicaron y detuvieron al presunto responsable cuando intentaba darse a la fuga a bordo de una motoneta 125.

Fue localizado inicialmente sobre la calle 18, cerca del cementerio, y asegurado sobre la 14 por 15.

Finalmente, lo trasladaron ante la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

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