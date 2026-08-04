VULNERAN DERECHOS FUNDAMENTALES DE YAHARI: REDMYH; “LA PRISIÓN PREVENTIVA NO DEBE USARSE PARA DESALENTAR LA PROTESTA SOCIAL”

La Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género (REDMYH A.C.) patentizó su preocupación por la decisión de mantener la prisión preventiva contra la activista Yahari Brito, pues considerar que durante el proceso se vulneran sus derechos fundamentales.

La organización recordó que la joven fue detenida al concluir la marcha del 8 de marzo, y reiteró que su detención fue ilegal.

La asociación señaló que el caso trasciende la situación particular de Yahari Brito, ya que cuando las resoluciones judiciales generan la percepción de estar influenciadas por prejuicios, presiones políticas o un ánimo de c4stigo, se debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de impartir justicia.

REDMYH destacó que Yahari Brito enfrenta el proceso estando embarazada y las autoridades no han aplicado una perspectiva de género, ni un enfoque diferenciado que reconozca su condición de vulnerabilidad.

Asimismo, cuestionó que la prisión preventiva continúe sustentándose en un supuesto riesgo para la sociedad, sin que exista una sentencia condenatoria ni elementos objetivos que acrediten ese riesgo.

La organización recordó que la prisión preventiva es una medida excepcional que no debe utilizarse como sanción anticipada ni como mecanismo para desalentar la protesta social, y dijo que le preocupa también que no se valoró adecuadamente el impacto que la privación de la libertad tiene sobre una embarazada frente a la protección de sus derechos humanos.

Finalmente, REDMYH hizo un llamado a las autoridades judiciales y a la Fiscalía General del Estado para que el proceso se conduzca con estricto apego al debido proceso, la perspectiva de género y los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, al señalar que garantizar estas condiciones fortalece el Estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia.