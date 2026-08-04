OTORGAN A MENONITAS SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN INTENTO DE DESPOJO DE TIERRAS POR VIOLACIONES A SUS DERECHOS, REVELAN

-EL SIGUIENTE PASO ES DEMOSTRAR QUE LA JUEZA LOCAL NO TIENE COMPETENCIA POR TRATARSE DE UNA ZONA FEDERAL

Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, reveló que acaban de otorgarle a los menonitas la suspensión definitiva por violaciones a los derechos de la parte afectada (Johan), y que ahora la estrategia es demostrar que la jueza no tiene competencia para conocer este asunto por tratarse de terrenos nacionales, es decir, que sólo pueden intervenir juzgados y tribunales de ese nivel, y únicamente la Presidencia de la República puede resolver sobre enajenación o donación de ese tipo de tierras.

La violación a los derechos de Johan, detalló, fue porque llevaba un juicio sin traductor o con uno “patito” porque sabía menos español que él, y ahora se espera una resolución que declare la nulidad y reposición del procedimiento.

Hubo fraude procesal del Ministerio Público local y de la parte actora, porque en el 2015 hubo una denuncia por despojo que no procedió y en 2018 se acusa de nuevo y sí le dan entrada, con lo cual hay duplicidad y declaraciones con falsedad, y eso lo vamos a denunciar ante la instancia correspondiente, anunció.

Además, añadió Rodríguez Gómez, en el amparo van a ampliar su inconformidad porque declaren la incompetencia de la jueza en un asunto federal.