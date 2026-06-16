martes, junio 16, 2026
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ESTADOS UNIDOS NO HA ENTREGADO PRUEBAS CONTRA ROCHA PARA SU DETENCIÓN URGENTE Y NI HAY PLAZO: SHEINBAUM

Durante su conferencia matutina de hoy martes 16 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no existe un plazo para que Estados Unidos entregue información sobre la solicitud de detención provisional urgente con fines de extradición contra Rubén Rocha Moya, y recalcó que hasta el momento no ha presentado pruebas que sustenten esa petición.

La mandataria federal explicó que habría plazo si fuera un juicio formal de extradición.

Video: Político Mx.

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