martes, junio 16, 2026
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SE DESLINDA SEDENA DEL GENERAL TREVILLA; “NO HAY NADA QUE OPINAR DE ESTE ASUNTO”

Durante la mañanera de Claudia Sheinbaum, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, aseguró que Gerardo Mérida Sánchez no tiene ninguna relación laboral con la institución desde que pasó a retiro en 2022, y que únicamente mantiene vínculos administrativos, por lo cual “la Defensa no tiene nada que opinar de este asunto”.

Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, enfrenta proceso penal en Estados Unidos tras ser uno de los 10 funcionarios sinaloenses señalados por el Gobierno de ese país de tener presuntos nexos y acuerdos de poder (sobornos) con el Cártel de Sinaloa.

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