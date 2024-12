EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 26 DE DICIEMBRE DE 2024

¿DÓNDE ESTÁ EL ASFALTO?

Cerraremos el 2024 sin saber qué hizo la goberladrona Layda Sansores con el asfalto que Pemex donó a Campeche. Nos comentan que la parte que le negó al ayuntamiento capitalino arbitrariamente la destinó al Tren Ligero, por lo que quienes habiten en las colonias populares deberán agradecer a la corrupta mandataria por sus baches.

Abundan las quejas en Ciudad Concordia, donde se levantó la capa de asfalto que había pero dejaron las calles peladas, lo que ha ocasionado varios accidentes.Ya no hablemos de las carreteras, basta con recorrer el tramo que va de Chencollí a Tikinmul para confirmar el abandono que tienen desde que inició la pesadilla de la cuarta transformación.

Fue pésimo el asfaltado que realizó el nefasto Gobierno de Todos los Corruptos Sansores en la capital, pues muchas arterias ya exhiben baches y hundimientos. El mejor ejemplo lo encontramos en el camino de las Palmas a Hampolol, que no aguantó ni las primeras lluvias y tuvo que ser repavimentado. Pero eso no le preocupa a la goberladrona, que ya cobró su diezmo y se largó de vacaciones.

MORENA, MÁS DE LO MISMO

El anuario del portal SinEmbargo.mx señala que la incorporación de los corruptos del PRI y del PAN a Morena contradice el discurso oficial de ese movimiento, que tanto criticó la corrupción de esos dos partidos. Esta situación está ocasionando fracturas entre las bases morenistas, decepcionadas al ver que cambió el régimen, mas no la forma de gobernar. Sintetizamos unas líneas para usted.

“Dentro de la llamada cuarta transformación la situación ha generado inconformidades en las bases morenistas… las listas de los llamados chapulines, impresentables u oportunistas sigue creciendo… el caso más reciente es el de Jorge Luis Lavalle Maury, quien todavía enfrenta un proceso penal por los sobornos de Odebrecht… su trabajo no coincide con la filosofía del partido…”

No se equivocan las bases morenistas. El nombramiento del corrupto Lavalle para incorporarse al corruptísimo gobierno de Sansores, con la corrompida aprobación de Morena, confirma que nunca tuvieron intención de cumplir la promesa de acabar la corrupción. Cambiaron los colores, mas no las formas, solo que ahora, al no haber órganos reguladores, los desfalcos son mayores.

Tan solo en Campeche no se ven por ningún lado los más de 75 mil millones de pesos que ha ejercido la sinvergüenza goberladrona Layda Sansores en tres años. Y no hay manera de hacerla rendir cuentas. Nos está saqueando con la impunidad que le da Morena, el partido que, paradójicamente, acabaría con la impunidad y la corrupción y terminó siendo más de lo mismo.