FALTA DE APOYO DEL GOBIERNO DE LAYDA TIENE EN CRISIS ECONÓMICA A COMERCIANTES DE CIUDAD DEL CARMEN

La presidenta de Locatarios y Comerciantes Unidos de Ciudad del Carmen, Deysi María Briceño Rosado, criticó la gestión gubernamental, señalando que los problemas de salud, economía, empleo y seguridad han empeorado en el estado. “Estamos muy mal con este gobierno porque desgraciadamente hay favoritismos, solo economía para ellos, pero la economía de la isla, de Carmen, de Campeche, Palizada y todo alrededor está por los suelos”, afirmó.

La líder de comerciantes destacó el impacto de la falta de pagos, como los de PEMEX, que ha dejado a muchos sin recursos para cumplir sus obligaciones ni para las festividades decembrinas. “No hay economía, no hay dinero, no les pagaron. Hay gente que me comenta que no tiene para comprar lo que acostumbraba ni para hacer sus fiestas navideñas”, lamentó, resaltando la escasez de ventas y la difícil situación de los mercados locales.

Briceño Rosado llamó a las autoridades a priorizar soluciones reales mediante un trabajo conjunto: “Una mesa bien concreta para trabajar junto con su gobernadora para influenciar la economía”. Además, señaló que es urgente atender las necesidades de los ciudadanos y dejar de lado los favoritismos que afectan el desarrollo económico y social de la región.

VER VIDEO