EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR  | 20 DE DICIEMBRE DE 2024

LAYDA PRESUME INOCENCIA DE LAVALLE

La cínica, mentirosa y arrabalera mandataria, Layda Sansores, se sintió jueza y sentenció que no hay pruebas contra Jorge Luis Lavalle Maury, quien permaneció en el Reclusorio Norte 18 meses por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa, así como cohecho por los sobornos que recibió de la empresa Odebrecht. ¿Por qué nunca se lo reprochó al corrupto expresidente Andrés Manuel López Obrador?

La respuesta es sencilla: No lo hizo por complicidad, porque estuvo de acuerdo con López Obrador. ¿O la escuchó usted pronunciarse a favor de Lavalle cuando fue detenido? Nunca lo hizo, por lo que sale sobrando esa explicación de que junto con su familia ha ayudado en diferentes casos de injusticia penal. Aquí no lo hizo. Solapó la injusticia del tabasqueño. ¿O no?

Asegurar que considera a Lavalle su amigo es otra falsedad, pues si así fuera, ¿por qué nunca reclamó al bandido López Obrador que no habían pruebas? Y la respuesta también está a la vista: porque la amistad de los Sansores está condicionada a sus intereses económicos y políticos. ¿O acaso su familia ya prepara un documental para exhibir el abuso de autoridad y prepotencia del expresidente? Sin duda, se ganó el Pinocho de Oro de su Martes del Jaguar. Que cinismo el suyo.

¿Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE ELISEO?

Lo que más llama la atención de lo dicho por la cínica y mentirosa goberladrona Layda Sansores de Jorge Luis Lavalle, a quien nombró secretario de Desarrollo Económico, es que le exija a los periodistas que presenten las pruebas que ella fue incapaz de pedirla al corrupto López Obrador, que fue quien dio la orden de encarcelarlo. ¿Por qué?

La sinvergüenza mandataria tuvo la desfachatez de asegurar que los periodistas “no conocen qué es la presunción de inocencia… ¿por qué señalarlo sino ha sido sentenciado, sino se ha presentado una sola prueba?”. Pues siguiendo su mismo criterio le preguntamos, ¿por qué ella y su estúpido sobrino Seso Loco señalaron que Eliseo Fernández era un asesino serial si no había sido sentenciado? ¿Dónde quedó su presunción de inocencia?

Saben que no existen pruebas contra Eliseo Fernández. De hecho todos los campechanos saben que se trata de un expediente que Layda Sansores y sus abusivos familiares inventaron para encarcelar a un rival político, al que obligaron a exilarse y ahora. abusando de su ausencia, quieren inhabilitarlo diez años. Se pasaron la presunción de inocencia del exalcalde por el arco del triunfo. No tienen madre estos desgraciados.