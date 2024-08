EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 03 AGOSTO 2024 

¡PINCHE VIEJA PAYASA!

Si goberladrona, tienes toda la razón, debe la Fiscalía General de la República atender las denuncias que pusiste contra Alejandro Moreno Cárdenas, sólo hay que precisarte que las pusiste hace dos años, pues tres años atrás estabas recontando los votos de la elección de Campeche tras haber saqueado la Álvaro Obregón. ¿Recuerdas?

Pero sé congruente, no sinvergüenza goberladrona, pues quien le manejaba el dinero a Alejandro Moreno en la Secretaría de Finanzas era América Azar Pérez, esposa de tu sobrino Seso Idiota (antes estaba loco, pero con el poder que le diste lo dejaste idiota). ¿Por qué a ella no la denunciaste? ¿Para que no se le investigue? Entonces ¿ella si tiene derecho a robar porque es de tu familia?

Con esa misma congruencia y atención que exiges te preguntamos, ¿por qué no has atendido las denuncias que tienes en la Fiscalía de la Ciudad de México por desviar más de 120 millones de pesos de la Álvaro Obregón? También tienen congeladas los mismos dos años que las de Alito. ¿Por qué no empiezas por poner el ejemplo? ¡Pinche vieja payasa!

SEGURIDAD EN RIESGO.

La editorialista Lourdes Mendoza condena en su artículo “Layda, sin control”, la autoritaria conducta de la goberladrona Sansores, que “está corriendo a los 450 policías que se manifestaron… los castigaron y corrieron sin liquidación… Layda dijo que los quería a todos fuera… su palabra es la ley de la selva”. ¿Lo dirá porque gobierna sin usar la razón o porque como bestia se esta robando los recursos?

“Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, quesque encabezada por la consentida e inepta Marcela Muñoz, enfrentan represalias por no haber callado ante lo que califican de incompetencia de los altos mandos… Desde que entró la Administración de Sansores, el sector de seguridad sufre precariedad laboral con recortes de recursos y falta de equipo adecuado… La austeridad de la sierva de la nación campechana ha puesto en riesgo la seguridad…”.

Más lamentable es que en esta arbitrariedad la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue muda cómplice del abuso de autoridad, en el que docenas de policías —incluidas las Mujeres Valientes— fueron enviados al matadero, sin equipo ni armamento, a controlar un motín al penal de Kobén. La responsable directa es la criminal Marcela Muñoz, que no fue removida del cargo.