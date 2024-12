EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 17 DE DICIEMBRE DE 2024

MINTIÓ Y TRAICIONÓ OTRA VEZ

En su artículo “Las fotos purificadoras con la Presidenta”, Sabina Berman comenta de las imágenes publicadas en redes sociales por la corruptísima goberladrona Layda Sansores, tras haber integrado a su gabinete a Lavalle Maury, “un caballero que usa un brazalete de reo”. La periodista cuestiona “por qué Claudia lo permite”, ya que confunde “la confianza de los electores en ella”.

“¡Traidora! fue el adjetivo más frecuente que le adosaron los tuiteros de la Izquierda a Layda, y con razón… Layda rompió la confianza con las bases de la Izquierda…, y al tomarse la foto con Claudia afirma que no importa, porque la presidenta la protege bajo su sombrilla de prestigio”. Y habrá que precisarle a Sabino Berman que no es primera vez que Sansores miente y traiciona a esa izquierda.

Recordemos que lo mismo ocurrió en febrero de 2023, cuando se exhibieron los videos de sus secretarios Raúl Pozos Lanz y Armando Toledo Jamit sacando varios millones de pesos en efectivo de las oficinas de Palacio de Gobierno. Fue la goberladrona a Palacio Nacional a tomarse fotos de cachetito con Andrés Manuel López Obrador, a declararle poemas y hacer papel de sirvienta presidencial. ¿No se acordará la Presidenta?

FOTOS QUE DESPRESTIGIAN

Para Sabina Berman, el corrupto proceder de la goberladrona Layda Sansores echa por la borda aquello que prometió la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar, y puntualiza que con esta conducta a “los electores que creyeron la prédica de la 4T, ahora la 4T les pide algo incomprensible: que ya no la crean”.

No se equivoca la periodista cuando enfatiza lo mal que hace la Presidenta al “prestar su estampa a los políticos confundidos”, pues traiciona la confianza que los electores pusieron en ella solo por beneficiar a “funcionarios de un nivel inferior en el organigrama del gobierno y del prestigio”. En este caso, tomarse fotos con la gobernadora más corrupta e impresentable de México no le traerá nada bueno.

Berman asegura que la prensa de Izquierda “acompaña la molestia de las bases y la documenta. Toman el partido correcto: con la gente-gente, no con los políticos. Si ser de Izquierda no es eso –estar con la gente, no con el poder—la Izquierda no es nada”.

Debemos concluir entonces que no es de izquierda este Gobierno de Todos los Corruptos Sansores, que ejerce el poder y no deja de saquear. Y eso, lo sabe la Presidenta Sheinbaum. Con amigas así, ¿para qué quiere enemigas?