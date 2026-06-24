EN CONTUBERNIO CON LAYDA, SESO LOCO ES CARTA DE NEGOCIACIÓN PARA GARANTIZARLE UNA PLURI EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES: PADILLA SIERRA

-“Supuesto distanciamiento sólo pretende conservar el coto de la familia Sansores para proteger sus intereses económicos y políticos”

Para el exdirigente municipal del PRD, Guillermo del Jesús Padilla Sierra, Gerardo “Seso Loco” Sánchez no tuvo la ocurrencia de registrarse sin el visto bueno de su tía, la gobernadora Layda Sansores, sino que todo es para manejarlo como ficha de cambio para garantizarle una posición plurinominal en el próximo proceso electoral, en caso de que Pablo Gutiérrez sea el candidato de Morena.

Lo anterior, luego de que la gobernadora Layda Sansores declaró en su pasada emisión del Martes del Jaguar que Seso Loco no la representa ni tiene su respaldo.

El supuesto distanciamiento, aseveró Padilla Sierra, sólo pretende conservar el coto de poder de la familia Sansores, para que sean respetadas sus inversiones e intereses económicos y políticos.

Sería ingenuo pensar que existe una ruptura política dentro de esa familia, recalcó, y señaló que históricamente han sabido operar en distintos frentes para conservar influencia y espacios de poder en el Estado.

Padilla Sierra sostuvo que no cree que Gerardo Sansores haya tomado la decisión de buscar una candidatura sin el conocimiento o consentimiento de su tía Layda.