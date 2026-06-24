IMPOSICIÓN DE SOBRINO DE LAYDA PROVOCA RENUNCIA EN EL PT DE HERMELINDA; ACUSAN A LA DIRIGENCIA DE IGNORAR A LA MILITANCIA

La designación de Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores San Román, como coordinador estatal de afiliación del Partido del Trabajo (PT) ya provocó la primera renuncia dentro de ese instituto político. Hermelinda Domínguez Velázquez, quien se desempeñaba como coordinadora del Sectorial de Mujeres en Campeche, anunció su salida al acusar que el nombramiento fue una imposición de la dirigencia nacional sin tomar en cuenta la opinión de la militancia.

Aseguró que durante la reunión celebrada en Ciudad del Carmen, donde se oficializó el nombramiento, la mayoría de los comisionados y coordinadores municipales expresó su rechazo. Sin embargo, afirmó que la dirigencia nacional ignoró las inconformidades y mantuvo la designación. “Desde ese día comenté que eso era una imposición, que debieron consultarnos mínimamente. A pesar de que vieron el rechazo de la mayoría, se lo pasaron por el arco del triunfo”, declaró.

La ahora exmilitante también cuestionó que el PT repita prácticas que anteriormente criticó. Recordó el caso de Renato Sales Heredia, quien fue postulado por el partido y posteriormente abandonó sus filas, por lo que advirtió que espera no volver a vivir una situación similar. Además, consideró que el deslinde de la gobernadora Layda Sansores respecto a la postulación de su sobrino llegó demasiado tarde y dijo que esa reacción solo incrementa las dudas entre la militancia.

Domínguez Velázquez sostuvo que los militantes petistas han sido relegados pese a que el partido aportó cerca de cinco mil votos que, aseguró, fueron determinantes para el triunfo de Layda Sansores en la elección de 2021. “Muchas veces a la gente del PT nos hacían menos. Esa fue una constante durante la campaña”, afirmó.