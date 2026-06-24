PEATÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD PROVOCA ACCIDENTE Y MOTOCICLISTA TERMINÓ CON FRACTURAS

Un aparatoso accidente se registró sobre la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta, luego de que un hombre en aparente estado de ebriedad cruzara la vialidad sin las debidas precauciones, provocando el corte de circulación a un motociclista que transitaba con preferencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando se encontró de manera repentina con el peatón, lo que derivó en el fuerte impacto. Como consecuencia, el motociclista sufrió fractura en el brazo derecho y en el pie izquierdo, mientras que el peatón también requirió atención médica. Al lugar acudieron dos ambulancias para brindar los primeros auxilios a ambos involucrados.

Elementos de seguridad tomaron conocimiento de los hechos y turnaron el caso ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades. En tanto, el presunto responsable del accidente fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.