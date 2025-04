DENUNCIAN OTRO ABUSO DE SUPUESTOS POLICÍAS SIN UNIFORMES Y EN VEHÍCULOS NO ROTULADOS

ESTA VEZ SÍ DERRIBARON A LOS MOTOCICLISTAS

Los hermanos Gaddiel S. y Gamaliel J.S., publicaron el momento triste y traumatizante que vivieron en horas de la madrugada al regresar en moto (la cual les decomisaron) a casa tras una jornada laboral, cuando dos camionetas, una de las cuales los impactó, sin logos y con presuntos policías vestidos de civil y armados los interceptaron, golpearon a uno y les quitaron dinero en efectivo.



Gaddiel escribió: “Venía camino a mi casa en moto acompañado de mi hermano, cuando dos camionetas nos cierran el paso. Uno al ver que no tienen logotipos de la policía ni nada de eso, obviamente reacciona e intenta huir por pensar que es un secuestro o “levantón”, pero una nos impacta y caemos”.



Al verlos vestidos de civiles, con armas y en camionetas sin logos, cualquiera pensaría que son delincuentes, por lo cual intentamos correr por nuestras vidas, pero nos agarraron, relacionaron con gente que vende droga, se apoderaron de nuestras pertenencias y dinero, y abusaron de su autoridad al pegarle a mi hermano, agregó.



Y concluye: “De verdad fue una escena traumatizante para nosotros, pues nos dirigíamos a nuestras casas saliendo de trabajar. Creo no soy el único caso, a muchos en Campeche ya les sucedió. Ya no podemos confiar ni en los mismos policías. Tengan cuidado que lo que está pasando, es serio”.

En tanto, Gamaliel colgó: “Cabe destacar que dichas personas no se identificaron con nosotros, no portaban nada para conocerlos, la moto se la quitaron a mi hermano sin justificación, y ya la recuperamos pero los daños ya están hechos y, por ende, a él le tocará pagarlos”.



Cabe destacar que tengo dolor en la pierna derecha por el impacto de la camioneta, y con tal de sacarme información me agredieron sin saber nada de dicho sujeto que buscaban. No nos dieron derecho a una llamada, por lo cual mis familiares estaban preocupados por nuestra llegada, y nos despojaron del efectivo que logramos juntar con mucho esfuerzo en ese día laborando. Sólo veníamos de trabajar, agregó.