CORRECCIÓN DE ACTAS Y TRÁMITES DEL REGISTRO CIVIL YA PODRÁN REALIZARSE EN LÍNEA

Los ciudadanos ya pueden realizar en línea trámites como la corrección de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, solicitar la incorporación de documentos que no aparecen en el sistema y obtener la certificación de la CURP, a partir del 22 de junio, ademáse sumarán dos nuevos servicios digitales: las constancias de inexistencia de nacimiento y las constancias de inexistencia de matrimonio.

El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, señaló que actualmente el 80 por ciento de los servicios del Registro Civil ya se encuentran digitalizados a través de la plataforma miregistrocivil.gob.mx, lo que permite realizar gestiones sin necesidad de acudir físicamente a oficinas o trasladarse a la entidad donde fue expedido el documento.

Entre los trámites disponibles se encuentran la corrección de errores en nombres, apellidos o datos personales, así como la validación de la CURP contra los registros oficiales. También es posible solicitar que un acta sea incorporada al sistema cuando no aparece en línea.