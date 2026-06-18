ALCALDESA DE MORENA SE AUTOSECUESTRA PARA OCULTAR DESFALCO DE 40 MILLONES DE PESOS

La alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, enfrenta un proceso judicial luego de que la Fiscalía General del Estado de México, la señalara por presuntamente fingir su propio secuestro en un intento por justificar la desaparición de 40 millones de pesos del erario municipal, recursos que, de acuerdo con las investigaciones, habrían sido utilizados para gastos personales, entre ellos la compra de vehículos y un departamento.

Según la versión presentada inicialmente por la edil morenista, el pasado 31 de mayo fue interceptada por sujetos armados que la obligaron a subir a un automóvil, desde donde la forzaron a comunicarse con sus familiares para exigir un rescate de 40 millones de pesos. La denuncia provocó un amplio despliegue de corporaciones de seguridad y generó preocupación en la región. Días después, la alcaldesa reapareció y aseguró haber escapado tras un descuido de sus supuestos captores.

Sin embargo, las investigaciones de la Fiscalía comenzaron a detectar inconsistencias en su relato. Entre los hallazgos destaca que las cámaras de videovigilancia no registraron actos de violencia durante el presunto plagio y que la propia alcaldesa habría colaborado para evitar zonas de monitoreo. Además, las autoridades sostienen que el supuesto secuestro habría sido planeado desde febrero por su esposo, José Roberto, y su cuñado, Óscar, quienes actualmente permanecen prófugos.

La Fiscalía ya imputó a Nancy Nápoles por el delito de simulación de secuestro, aunque continuará el proceso en libertad. Paralelamente, el caso fue turnado a instancias anticorrupción y de fiscalización para investigar el presunto desfalco de 40 millones de pesos que habría afectado las finanzas municipales. Mientras tanto, tres personas han sido detenidas por su presunta participación en los hechos, dos de ellas acusadas de extorsión.

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