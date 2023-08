Como esclavos trata el ayuntamiento de Carmen a sus trabajadores

Como esclavos trata el Ayuntamiento de Carmen a los trabajadores sindicalizados denunció Miguel Ramón Córdova, secretario general Sindicato Único de Trabajadores de Base del Ayuntamiento, Juntas y Comisarias del municipio de Carmen; quien acusó que, algunos coordinadores y directores no les quieren respetar sus periodos vacacionales como lo establece la Ley, no pagan horas extras, no aumentaron el salario y desde hace cinco años no cotizan ante el IMSS.

Señaló además que hace falta personal y con tal de no contratar más, explotan a la base trabajadora a la que están violando sus derechos laborales.