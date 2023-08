NO REPUNTA LA VENTA DE ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORMES

POCAS VENTAS EN FERIA DE REGRESO A CLASES

A unos días del inicio del nuevo ciclo escolar, los comerciantes de la Feria de Regreso a clases instalado en el Parque Tila reportan que sus ventas apenas han llegado al 40 por ciento y aunque con base a su experiencia de años atrás son los últimos días en los que se dispara la compra de útiles y artículos escolares, confían que verdaderamente así sea.

Eleuterio Castro Verdejo, comerciante papelero, mencionó que no se trata de que los padres no quieran comprar, sino que muchas veces no han logrado juntar el recurso económico para solventar no solo los útiles, sino también uniformes y zapatos, pues lamentablemente todo es mucho más caro en comparación con el año pasado.