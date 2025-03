ACUSA FALTA DE APOYO DE LA CASA DE JUSTICIA ANTE RETENCIÓN DE SU HIJA MENOR

Ciudad del Carmen .- El señor Jeremías López Naranjo se quejó de que en la Casa de Justicia de Ciudad del Carmen no lo han querido apoyar ante la retención de su hija por parte de la mamá, pese a tener la custodia definitiva desde hace tres años.



Explicó que su expareja usó su tiempo de convivencia de las vacaciones en diciembre para traerla de Tabasco a la Isla y se niega a devolvérsela, y desde ese entonces no la ve, por lo cual la niña dejó de ir a la escuela en Tabasco.



López Naranjo lamentó que en los juzgados le dan largas bajo el argumento de que si no contrata a un abogado no podrán notificar a la señora, pues ellos no pueden andarla buscando para encontrarla.