SUELDO DE LAYDA, ES LO ÚNICO QUE HA CRECIDO EN CAMPECHE, EN MEDIO DE RETROCESO ECONÓMICO HISTÓRICO

La economía de Campeche está bajo tierra y sigue hundiéndose cada año más; es decir, no crece, sino decrece, según datos oficiales (Inegi). Claudia Sheinbaum Pardo castiga a Campeche con menos recursos: –1,170.3 millones de pesos en participaciones, 14% menos; y –522.7 millones de pesos en inversión federal (gasto federalizado), 6.2% menos, con respecto a 2024. Pemex no paga a proveedores su deuda que ronda en niveles históricos: Primero petrolizó la economía de Ciudad del Carmen y ahora la arruina. En general, el panorama económico de la entidad es NEGRO y parece que no hay esperanzas. Sin embargo, pese a todos estos retrocesos, algo no ha dejado de crecer desde que Layda Sansores San Román llegó al poder: su SUELDO.

En 2021, cuando Layda arribó al poder, el sueldo bruto mensual del gobernador era de 142,928.98 pesos. Y para 2025, será de 150,287.20 pesos. Esto significa un incremento en 5 años de 7,358.22 pesos. En términos porcentuales, significa una variación de +5.14%. Y dirán que este incremento es poco. Peccata minuta. Y sí, es muy mínimo. Pero ni a este mínimo ha crecido la economía del estado desde que Layda llegó a la gubernatura. Al contrario.

Como lo detallamos en artículo anterior, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Inegi precisa que, en 2021, la economía cayó 4.1%, y que en 2022, el Producto Interno Bruto (PIB) de Campeche decreció 3.8% en términos reales, respecto al año anterior.

Pero sólo en el segundo trimestre de este año (abril-junio, 2024), Campeche se ubicó en el penúltimo lugar a nivel nacional en cuanto a la actividad económica, con una disminución de 7.3%, resultado del retroceso de las actividades primarias y secundarias en 7.7% y 9.1%, respectivamente.

En resumen, Campeche sigue y seguirá en el hoyo, pero Layda Sansores sigue y seguirá ganando más, llueva, truene o relampaguee; o que cada vez haya menos dinero para desarrollo.

Créditos: Visión Política