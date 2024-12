LARRACILLA RÍE DE  NERVIOS Y LO HACEN SUDAR! NO SABíA QUE HAY 33 MDP DESTINADO A  “SUELDOS PARA EMPLEADOS EN EL EXTRANJERO”

¿QUIÉN SERÁ EL GANÓN O GANONA?

Tras reír nerviosamente, el secretario de Finanzas, Jezrael Isaac Larracilla Pérez, prometió revisar “porque no tenemos sueldos en el extranjero, no tenemos gente fuera del país en nómina”, y al serle precisadas la clasificación y la partida, pidió en voz baja y mirando hacia sus colaboradores “chécalo allá”, y prometió revisar para dar respuesta, “porque sí me tomó por sorpresa”.

Lo anterior, luego de que el diputado del PRI, Jorge Abraham Quijano, le pidiera aclarar los más de 33 millones de pesos destinados “a sueldos para empleados en el extranjero”.

Al leer la hoja que le pasó un colaborar y expresar “esta no”, Larracilla Pérez le pidió al legislador “en estricto el punto, con todo gusto ahorita empezamos a analizar y si no para que se lo haga llevar por escrito”, y Abraham Quijano le precisó: “En el 13C, clasificación por objeto del gasto estatal de las entidades a nivel capítulo, concepto y partida genérica es en Servicios personales 114-remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero, 33 millones 086 mil 506 pesos”.

Atinó a responder que lo “tomó por sorpresa”.

