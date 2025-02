SÍ HABRÁ DEDAZO EN CONSTRUCCIÓN DE CASAS; LOS BENEFICIADOS SERÁN SESO LOCO Y LIZ HERNÁNDEZ, AFIRMAN CIUDADANOS

“Ya tienen dispuesta cuál va ser la constructora… si que no se hagan que no va a haber, ya hubo dedazo desde antes..”, “Hay tienes de ejemplo la compañía que hizo Seso Loco, la que está reparando las avenidas y no tiene equipos porque son rentados”, y “El dedazo siempre existe en cualquier empresa que maneja el Gobierno”, son algunos de los comentarios generados por la afirmación de la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, de que no habrá dedazo en la contratación de constructoras para edificar las casas que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Y como prueba de la desconfianza y rechazo ciudadano, otros le escribieron: “Cínica vándala, qué se puede esperar de todos los funcionarios morenarcos corruptos”, “No hay dedazo dice, pero metió a sus parientes a trabajar, ¿cómo se le llama eso?”, y “Tú c… p¡n… vieja m….a”.

También, “Jajaja jajajaja, ni ella se lo cree, el dedo que se lo chupe ella inocente grafitera”, “Después verán a toda la familia de la grafitera o prestanombres ahí”, y “Ya qué podemos esperar de cualquier Gobierno, siempre salen prestanombres”.