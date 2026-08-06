SOSPECHAS DE INFLUENCIAS POLÍTICAS EN INVESTIGACIÓN POR TRAGEDIA EN LA AVENIDA COSTERA; ¿PAPÁ INCAPACITADO ASUME CULPA DEL HIJO?

Circula en redes.- El medio NotiReo Campechano reveló presuntas inconsistencias en la investigación de la tragedia ocurrida el pasado sábado en la avenida Costera, donde una familia perdió la vida, pues según testimonios y fuentes cercanas al caso, el conductor involucrado sería un joven con contactos políticos que fue descartado por las autoridades y permanece en libertad, mientras su padre habría asumido la responsabilidad del siniestro.

Sin embargo, esta versión genera dudas físicas y forenses debido a que el papá presenta lesiones previas en las extremidades inferiores y traumatismos severos que, según el reporte, pondrían en duda su capacidad para conducir.

El medio señala que la familia de José M. F., residente de San Francisco Kobén, tendría presuntos vínculos con figuras políticas de la región, y que el presunto responsable trabaja como mecánico automotriz y ha brindado servicios de mantenimiento a vehículos de funcionarios y actores políticos, y esta red de contactos ha generado sospechas ciudadanas sobre una posible intervención en el peritaje para desviar la acción de la justicia.

Ante estas versiones, ciudadanos y testigos exigen a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación y un peritaje transparentes e imparciales, para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades sin importar influencias ni alianzas políticas.