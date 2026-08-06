SHCP DERRUMBA DISCURSO DE LAYDA AL REVELAR QUE CAMPECHE REGISTRA LA PEOR CAÍDA DE PARTICIPACIONES DEL PAÍS, POR PÉSIMA RECAUDACIÓN DEL ISR

-¿Y la buena administración y las buenas finanzas que presumió Larracilla en el V Informe?; disminución fue de 42.1%

Al reportar que de enero a junio de 2026, las transferencias de recursos federales por participaciones cayeron en 23 estados del país, debido a que la recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se redujo 9.8 por ciento anual en ese periodo, el diario de circulación nacional Reforma, precisó que Campeche encabeza la lista con una disminución de 42.1 por ciento; seguido por Veracruz, con una caída de 17.4 porcentual.

Lo anterior contradice el discurso del secretario estatal de Finanzas, Jezrael Larracilla, en el V Informe de Layda Sansores, donde aseguró que el Gobierno de Campeche tiene una calificación AA+ y AAA por “buena administración y buenas finanzas”.

Reforma detalló que una menor recaudación de este gravamen es importante por representar casi 48% de la bolsa de recursos que se reparte a los Estados, lo cual es conocido como Recaudación Federal Participable (RFP), y precisó que su información se basa en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al primer semestre del año.

Atrás de Campeche y Veracruz están Quintana Roo, con una caída de 11.1 por ciento; Aguascalientes, con un retroceso de 10.2 por ciento; Querétaro, 8.7%; San Luis Potosí, 8.6%; y Chihuahua, 7.4%.

A nivel general, las participaciones tuvieron una reducción de 3.6 por ciento real anual, la cual está en línea con la disminución de la Recaudación Federal Participable (RFP), cuya bolsa tuvo una merma de 3.4 por ciento real a tasa anual en el periodo, de acuerdo con Hacienda.

Además, los ingresos petroleros cedieron 12.1 por ciento de ingresos, con una participación en la RFP del 3.5 por ciento.

De acuerdo con Moody’s, la reducción en la RFP viene acompañada de una menor capacidad para generar ingresos propios por parte de los Estados.

El declive en las participaciones federales en los primeros 6 meses de 2026 es la primera baja desde la pandemia, pues en el mismo periodo de 2020 se desplomaron 7.5 por ciento una vez descontada la inflación, consigna Reforma.