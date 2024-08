SIN CASOS DE RABIA EN HUMANOS, PERO ALERTAN POR CONTAGIOS EN GANADO

En Campeche no se ha registrado un caso de rabia humana desde 1993 ni en perros desde 2001, salvo por un caso reciente en un gato en Ciudad del Carmen. Sin embargo, este año se han detectado cuatro casos de rabia paralítica bovina, conocida como derriengue, que afecta principalmente a vacas y es transmitida por animales silvestres como murciélagos, mapaches y coyotes. Aunque la transmisión a humanos es poco común, los más expuestos son los ganaderos y trabajadores que manipulan animales enfermos. El virus no se transmite a través del consumo de carne, ya que no sobrevive fuera de un organismo de sangre caliente.

La vacunación en el estado ha sido clave para contener la rabia, con alrededor de 110 mil dosis aplicadas gracias a la participación activa de la ciudadanía, aunque aún hay resistencia por parte de algunos dueños de mascotas. En respuesta a un reciente foco rábico, se realizó una campaña intensiva de vacunación en un kilómetro a la redonda del caso detectado, abarcando casa por casa con el apoyo de la Marina, Guardia Nacional y otras instituciones. Este esfuerzo permitió asegurar la contención del virus en la zona afectada.

