Robaron vehículo al Gobierno del Estado

Lo llevaba a deshuesadero de Chiná el presunto ladrón

Los robos en la entidad campechana se encuentran imparables, al grado que ahora, sujeto sustrajo vehículo al Gobierno del Estado en el barrio de Guadalupe.

La mañana de antier, K.M.C.G. llegó a bordo del Nissan, Tsuru, color gris, con placas estatales DHN-963-A, con logotipos de Bienestar en las puertas, a la calle 49-B, a un costado de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Luego de ponerle los seguros al vehículo se dirigió al evento de Bienestar para dar cobertura aérea con un dron.

Cerca de las 11:40 horas, regresó al sitio y se percató que ya no estaba el carro, por lo que dio aviso al número de emergencia del 911, además de informar a su jefe inmediato.

El afectado brindó la descripción del coche a los elementos de la Policía Estatal (PE). De esta manera, oficial que estaba en el poblado de Chiná vio al Tsuru que era guiado hacia un deshuesadero, donde José Raúl pretendía vender los neumáticos, sin embargo, fue detenido a pesar de que afirmó no saber nada, pero K.M.C.G. identificó el automotor.

Será K.M.C.G., de 32 años, así como al representante jurídico del Gobierno del Estado, quienes acudirán a la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) a interponer formal querella.

No es la primera vez que roban tsurus, con anterioridad se llevaron uno que fue propiedad de Telemar y que ahora pertenece a particular.