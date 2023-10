Aunque precisó que los partidos políticos no deben definir si el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), puede o no realizar el proceso electoral del 2024 por deficiencias presupuestarias, el diputado Paúl Arce Ontiveros, pidió a la presidente de ese organismo precisar, con tiempo, si están en la capacidad para hacerlo o no.

