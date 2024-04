Pintó Layda película de terror, y Marcela es la responsable: Acisclo

A través de su transmisión “en vivo”, lo único que hizo Layda Sansores fue pintar una película de terror culpando a Alito, a Eliseo y a otros policías del conflicto policial, cuando la responsable se llama Marcela Muñoz Martínez, quien debe irse, afirmó el presidente del Consejo Político Estatal del PRD, Acisclo Paz López.

Recalcó que la única que tiene la solución a este problema es la gobernadora, y si no lo hace es por proteger a su funcionaria guanajuatense, y exigió poner fin a tanta represión y mentiras.

Pide no politizar el movimiento, pero Layda Sansores lo politiza al defender a quien no ha dado resultados y cuyo cese exigen, pero ella no quiere.

Propuso que los policías cuyos apodos citó hoy la mandataria, vayan al frente de la próxima marcha y que los ciudadanos los apoyen para no ser despedidos por dar la cara.

