PERSISTEN DUDAS POR COMPRA DE TERRENOS EN YUCATÁN; INSEJUPY ADMITE ERROR REGISTRAL POR 2 MIL 418 MILLONES

Con información de Diario de Yucatán.

El Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) reconoció una inconsistencia en el registro de una compraventa de seis terrenos en San Antonio Poxilá, municipio de Umán, adquiridos por el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Inccopy), operación que mantiene interrogantes sobre los montos, el uso de recursos públicos y el destino de los predios.

De acuerdo con la información publicada por Diario de Yucatán, en el Registro Público de la Propiedad aparecía un importe de 2 mil 418 millones 526 mil 154.40 pesos, cifra que el Insejupy atribuyó a una inconsistencia entre el asiento registral y la escritura pública. El 7 de octubre de 2026, el Notario Público número 67 solicitó rectificar el monto global de la compraventa para establecerlo en 245 millones 156 mil 90.40 pesos.

Por su parte, el gobierno estatal sostuvo que durante 2025 y 2026 realizó dos compraventas por un total de 627.2 millones de pesos, correspondientes a 290.27 hectáreas. De esa superficie, 56.5 hectáreas, valuadas en 125.3 millones de pesos, se destinaron al proyecto del Tren Maya de carga, mientras que las restantes 233.77 hectáreas quedaron como reserva territorial para futuros proyectos de inversión.

La investigación periodística también cuestionó el precio promedio de 260 pesos por metro cuadrado, frente a valores catastrales reportados de 50 y 100 pesos, así como la decisión de comprar los terrenos en lugar de recurrir a la expropiación. Aunque el Insejupy precisó los datos registrales y notariales, siguen pendientes explicaciones sobre los criterios de adquisición, las valuaciones, el origen de los recursos y los beneficios que obtendrá la población yucateca.