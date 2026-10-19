lunes, octubre 19, 2026
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HOSPITAL DE CIUDAD DEL CARMEN RECIBE “MAQUILLAJE” POR VISITA PRESIDENCIAL

El diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Hernández Macdonald, criticó las condiciones del Hospital María del Socorro Quiroga Aguilar, en Ciudad del Carmen, y acusó que las mejoras en sus instalaciones y el abastecimiento de medicamentos ocurren justo antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de una publicación en redes sociales, el legislador ironizó sobre la aplicación de pintura fresca, la renovación de focos y el llenado de estantes con medicamentos, acciones que, señaló, contrastan con las carencias que enfrentan los usuarios de los servicios de salud. También cuestionó la cifra oficial de 96 por ciento de abasto de medicamentos y afirmó que el sistema requiere insumos, médicos y atención digna durante todo el año, no solo cuando hay visitas de autoridades federales.

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