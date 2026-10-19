PROTESTAS CONTRA SHEINBAUM DESMIENTEN DISCURSO DE LAYDA SOBRE LA REALIDAD DE CAMPECHE: EXIGEN MEDICINAS, MÉDICOS Y SEGURIDAD

Los reclamos de trabajadores del IMSS, de la Universidad Autónoma del #Carmen (UNACAR) e integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) durante la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Ciudad del Carmen contrastaron con el discurso de la gobernadora Layda Sansores San Román sobre las condiciones del estado, al denunciar desabasto de medicamentos, falta de personal médico e inseguridad.

Los manifestantes recibieron a la mandataria frente al Hospital General IMSS-Bienestar “María del Socorro Quiroga Aguilar”, donde lanzaron consignas y exigieron su renuncia si no puede atender las demandas de la población. Sheinbaum arribó alrededor de las 11:40 de la mañana, casi tres horas después del horario previsto de las 9:00.

A las deficiencias del sector salud se sumaron críticas por los delitos de alto impacto, el endeudamiento municipal y la falta de obra pública en Ciudad del Carmen. En otro mensaje de reclamo, también se cuestionó la administración del exalcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, a la que se atribuyeron presunta opacidad, falta de obras y señalamientos de corrupción que, según los denunciantes, no han sido investigados.

Las exigencias de los manifestantes contrastaron con las declaraciones de Layda Sansores sobre los avances y las condiciones de Campeche, al poner sobre la mesa problemas que, afirmaron, persisten en la vida cotidiana de los ciudadanos, especialmente en materia de salud, seguridad y servicios públicos.