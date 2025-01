PARA EVITAR DUPLICIDAD DE DÍAS FESTIVOS Y COMPETENCIA DESLEAL, EL GOBIERNO ESTATAL YA TIENE CALENDARIO MUNICIPAL: BIBY

San Francisco de Campeche.- La Alcaldía de Campeche entregó al Gobierno del Estado el calendario o fechas de eventos a realizarse este año, para evitar duplicidad de fechas festivas y competencia desleal entre comerciantes y emprendedores, informó la presidenta municipal Biby Rabelo de la Torre.



A través de su red Facebook, dio a conocer “las fechas de los eventos que vamos a tener para que no dupliquemos, y para que los eventos que hagan sean posteriores o antes a los eventos que hacemos y no chocar”.



Mostró el oficio entregado al Gobierno del Estado, y expresó: “Lo entregamos el día 7 de enero y las del Paseo de Reyes para el 2025 son las mismas, así como el baile de fin de año, el Paseo de las luces y el concierto de fin de año que hacemos en el Centro Histórico con el equipo de Cultura”.



“Aquí están para que todos los eventos que haga el Gobierno del Estado tratemos en su mayoría no chocar, y sobre todo como en el Paseo de Reyes pues que no haya competencia desleal, porque el Ayuntamiento que es quien cobra los espacios, pues el Estado no lo ve así y los haga independiente”.



“Hay que seguir todo en orden, porque el Ayuntamiento no va y cobra cosas que tienen que cobrar el Estado ¿no?”, aseveró Biby Rabelo.



Se los comunico –dijo–, para que sepan y no haya dobles eventos y que choquemos o que estemos compitiendo, porque yo no estoy compitiendo con nadie.



Al final, a los únicos que afectamos es al ciudadano, porque los eventos que hace la Alcaldía son pues ya una obligación, no es que estemos inventando, concluyó la autoridad municipal.