“NOS QUEDAMOS CON EL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONAL”, DICE MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES

El pleno del Senado de la República aprobó este martes la licencia de Miguel Ángel Yunes Márquez, Senador del Partido Acción Nacional (PAN), con 83 votos a favor, 36 en contra y cero abstenciones. Minutos más tarde, Miguel Ángel Yunes Linares, su padre y suplente, rindió protesta para sustituirlo en el cargo.

Yunes Linares, quien pidió la palabra por “alusiones personales”, sostuvo en su primera intervención como Senador que representará temporalmente a su hijo y lamentó que haya sido atacado por Marko Cortés, dirigente nacional del PAN.

Posteriormente sostuvo que su hijo tiene un problema de salud por lo cual pidió licencia, y lamentó que en el PAN “pretenden lograr votos linchando, lo más antidemocrático es pretender linchar a un legislador por ejercer su libertad, Miguel no ha dicho en qué sentido va su voto y esta mañana Marko Cortés ya lo ha amenazado de expulsión. No, Marko, no eres dueño