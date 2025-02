NO SÓLO ES METER NUEVOS CAMIONES, SINO TOMAR EN CUENTA A LOS CIUDADANOS PARA MODERNIZAR EL TRANSPORTE URBANO: ARMENTÍA

San Francisco de Campeche .- Al recalcar que las quejas no solamente provienen de Lerma, sino también de Villas Hacienda, Ex Hacienda Kalá y otras zonas donde las rutas tardan en pasar o no cumplen con la frecuencia adecuada, de lo cual tiene conocimiento la Agencia Reguladora de Transporte y ojalá tome cartas en el asunto, el diputado Pedro Armentía López subrayó que no sólo es meter nuevos camiones, sino ver de qué manera se reforma y moderniza el servicio existente.

https://youtu.be/3B5KFLmqFLc



Recalcó que “estamos a favor de las nuevas movilidades de transporte en el Estado, y en contra de que se haga al vapor, que no se tome en cuenta a los ciudadanos y que se engañe a la gente diciendo que va a pasar por arterias principales y no entre en la distribución de las colonias”.



El legislador de Movimiento Ciudadano (MOCI) subrayó que no por anunciar un nuevo transporte van a dejar desprotegidos a los más de 230 mil campechanos que utilizan este sistema.



De la desaparición del Consejo Estatal de Transporte para dar lugar a la Artec, Armentía López dijo que ojalá le den las atribuciones para poner fin a la permisividad para que ingresen mototaxis, combis y tricitaxis, ante la falta de soluciones en el transporte concesionado, que es patrimonio del Estado.



Aclaró que no está en contra del trabajo de la gente, pero si hay un concesionario que no cumpla o no esté tomando las medidas para hacerle sus verificaciones físico-mecánicas y tener las unidades en buen estado, pues que devuelva la concesión para dársela a otra persona que realmente quiera trabajar y brindar un buen servicio.