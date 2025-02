“NO PODEMOS AYUDAR PORQUE NO ES NUESTRO”: LAYDA JUSTIFICA EL ABANDONO DE COMUNIDADES EN ZONAS LIMÍTROFES CON QUINTANA ROO

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, intentó justificar la falta de apoyo a comunidades en disputa con Quintana Roo, asegurando que, aunque quisiera invertir en ellas, la ley se lo impide. “Decidimos no tocar la parte de los límites, que es una decisión que tiene la Suprema Corte, pero que yo no sé ni para cuándo”, declaró, reconociendo que los habitantes llevan 28 años en el abandono. Sin embargo, insistió en que Campeche no puede destinar recursos porque “están etiquetados” y esas tierras aún no están reconocidas oficialmente como campechanas.

Sansores incluso señaló que la indefinición del territorio podría prolongarse otros 28 años, dejando a estas comunidades en la incertidumbre. “Tú no puedes ir a invertir a otro lugar si no está establecido que es Campeche”, afirmó, como si la falta de soluciones fuera un problema ajeno a su administración. Al final, la mandataria dejó claro que su única alternativa es gestionar apoyo federal, evadiendo la responsabilidad directa y dejando a los pobladores en el limbo.