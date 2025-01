NO FUE PROVOCADO INCENDIO DEL MUELLE “7 DE AGOSTO”: AFIRMAN

Una comerciante del muelle 7 de Agosto en Campeche desmintió que el incendio ocurrido en las palapas fuera provocado por chispas de cables eléctricos o causas externas y señaló que las explosiones registradas podrían ser clave para entender el origen del siniestro. “Cuando fui hacia el lado de la playa, no vi que los cables hicieran chispa antes de que empezara el fuego. Las chispas en los cables ocurrieron después, cuando ya estaba incendiado y hubo la primera explosión”, afirmó.

Sobre las explosiones, explicó que no puede confirmar qué las causó, pero aseguró que fueron perceptibles. “Tal vez fue alguna nevera u otra cosa que había allá. Lo que puedo asegurar es que del cielo no cayó nada, como algunos han dicho. Eso no ocurrió”, expresó, descartando rumores de una chispa externa.

También precisó que en la zona no hay transformador y reiteró que las chispas visibles fueron posteriores al inicio del fuego. “Pueden revisar los videos de las dos casas que están enfrente, ahí está grabado todo”, sugirió, instando a las autoridades a investigar a fondo.

Las declaraciones enfatizan la necesidad de esclarecer las causas del incendio y evaluar posibles deficiencias en las medidas de seguridad.