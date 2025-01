NINGUNA AUTORIDAD INVESTIGA O INFORMA SOBRE CONTAMINACIÓN DE LA TERMO DE LERMA EN EL MAR, ALERTAN

ESTÁ EN RIESGO LA SALUD DE QUIENES CONSUMEN ESPECIES MARINAS CAPTURADAS EN ESA ZONA: PROFAUNA

Pese al reporte de hace unos días de que del canal de desagüe de la Termoeléctrica en Lerma emanan líquidos con metales pesados que provocan inusual coloración marrón cobrizo a orilla de la playa, lo que pone en grave peligro el medio ambiente marino, sobre todo porque hay pesca cercana de peces y pulpo que podrían contaminarse y dañar la salud, ninguna autoridad investiga o informa, alertó la presidenta del Grupo Ambiental Profauna, Dayna Miranda Pérez.

Recalcó que no hay ninguna información o respuesta sobre de qué se trata y cómo se actuará para evitar más propagación, pues además hay bañistas, entre ellos niños, que llegan a esa zona y su salud podría estar en peligro.

Miranda Pérez lamentó que no es la primera vez que se derraman líquidos de este canal, y pese a que ha sido levantada la queja y denuncia no se ha hecho nada para reparar el daño, y de cualquier modo no se puede recuperar ese líquido, contrario a los hidrocarburos que sí pueden limpiarse en la orilla.

Esta coloración, explicó, puede derivarse de residuos de óxido o metales almacenados, porque cuando es hidrocarburo sale de color negro pastoso y aceitoso y se queda pegado en las piedras.