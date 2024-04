Maquiladora CEWS prefirió usar puerto de Yucatán y no el de Seybaplaya

Aunque el Gobierno de Layda Sansores otorgó todas las facilidades a la maquiladora CEWS, especializada en arnés para automóviles, producto que es exportado a Estados Unidos, sus representantes ignoraron la posibilidad de usar el puerto de Seybaplaya para los traslados, y optaron por el de Progreso, Yucatán.

Erick Castillo, gerente de planta CEWS Campeche, explicó que la empresa ofrece su producto a dos grandes de la industria automotriz.

Del por qué optaron por trasladar su producto vía Mérida, a través de Progreso, y no tomar en cuenta el puerto de Seybaplaya, se limitó a señalar que es cuestión de logística, y a la pregunta de si no les hubiera resultado más barato, expresó que no podía dar respuesta.

Se negó a revelar a qué acuerdos llegaron con el Gobierno del Estado para instalarse aquí, como excepciones de impuestos u otros incentivos fiscales. “No puedo decir eso”, argumentó, tras reír nerviosamente.

Para instalar la planta, explicó que tuvieron 10 ciudades en vista y se decidieron por Campeche, y que ofrecen plazas laborales para puestos operativos, técnicos, supervisión y administración.

Iniciarán con la contratación de entre 300 y 400 personas de abril a junio, luego con 600 de junio a agosto, 700 de agosto a octubre, y para marzo llegar a dos mil 200 puestos.

Del tiempo que estarán en Campeche, Erick Castillo dijo que dependerá de la respuesta del ciudadano al proceso operativo, a ese desempeño, pues “tengan la seguridad de que la corporación, de capital coreano y americano, tiene toda la intención de seguir invirtiendo aquí en la ciudad”.