MACHETE EN MANO LE QUITA LA VIDA A UN LOMITO

En un hecho que generó alarma entre los vecinos de la colonia Fundadores, un hombre en presunto estado de intoxicación y machete en mano le quitó la vida a un lomito.

Tras reporte vecinal, al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal para acordonar el área y tomar medidas que evitar la fuga del presunto responsable.

Sin embargo, el sujeto se negó a salir de su domicilio, ante lo cual los genízaros mantuvieron un perímetro de vigilancia alrededor de la vivienda, y notificaron los hechos a la Vicefiscalía General de Justicia del Estado para las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal ministerial y peritos de la Vicefiscalía ingresaron al inmueble para detenerlo, pues por las circunstancias no fue posible que lo hicieran los policías estatales.

El presunto responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.