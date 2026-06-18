jueves, junio 18, 2026
Lo último:
Municipales

MACHETE EN MANO LE QUITA LA VIDA A UN LOMITO

En un hecho que generó alarma entre los vecinos de la colonia Fundadores, un hombre en presunto estado de intoxicación y machete en mano le quitó la vida a un lomito.

Tras reporte vecinal, al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal para acordonar el área y tomar medidas que evitar la fuga del presunto responsable.

Sin embargo, el sujeto se negó a salir de su domicilio, ante lo cual los genízaros mantuvieron un perímetro de vigilancia alrededor de la vivienda, y notificaron los hechos a la Vicefiscalía General de Justicia del Estado para las diligencias correspondientes.

Posteriormente, personal ministerial y peritos de la Vicefiscalía ingresaron al inmueble para detenerlo, pues por las circunstancias no fue posible que lo hicieran los policías estatales.

El presunto responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

También te puede gustar

Realizan mediciones para la segunda etapa del Malecón Costero en Carmen

Hermetismo total en caso de ganadero ejecutado

EN CAMPECHE, MÁS DEL 40% DE LOS ALUMNOS DE PRIMARIA TIENE SOBREPESO U OBESIDAD Y EL 84% PRESENTA CARIES: SEP

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *