jueves, junio 18, 2026
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LAYDA SUSPENDE CLASES POR PARTIDO DE MÉXICO Y ATRIBUYE LA DECISIÓN A PETICIÓN DE SUS SOBRINOS

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció la suspensión de clases a partir de las 18:00 horas con motivo del partido de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Futbol. 

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que la medida fue tomada “a petición de mis sobrinos”, para que estudiantes y familias pudieran disfrutar y apoyar al representativo nacional.  También invitó a la población a acudir a la Concha Acústica, donde se transmitirá el partido.

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