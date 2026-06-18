LAYDA SUSPENDE CLASES POR PARTIDO DE MÉXICO Y ATRIBUYE LA DECISIÓN A PETICIÓN DE SUS SOBRINOS

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció la suspensión de clases a partir de las 18:00 horas con motivo del partido de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de Futbol.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que la medida fue tomada “a petición de mis sobrinos”, para que estudiantes y familias pudieran disfrutar y apoyar al representativo nacional. También invitó a la población a acudir a la Concha Acústica, donde se transmitirá el partido.